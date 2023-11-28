Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только

У Ларисы Гузеевой неоднозначная репутация в шоу-бизнесе. Бунтарка в молодости, в зрелом возрасте она превратилась в острую на язык даму, которая легко унизит обидчика. Трудно поверить, что эта железная леди — заботливая и любящая мать. Но дочь артистки Ольга Бухарова говорит о родительнице с теплотой.

По признаю 23-летней девушки, она близка с мамой. Ольга рассказывает, что Гузеева совсем не злая и колючая со своими домочадцами. Более того, мать во всем ее поддерживала, в том числе и в амурных похождениях. Оказывается, телеведущая всегда без проблем знакомилась с ухажерами своей наследницы.

«Она их кормила, обнимала, целовала», — поделилась Бухарова в беседе с изданием Voice.

Барышня отметила, что родительница всегда была открытой и добросердечной с кавалерами дочки, даже если о серьезных отношениях не шло и речи. Неудивительно, что при выборе спутника жизни звездная наследница старается ориентироваться на мнение мамы.