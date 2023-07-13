Дочь принцессы Леи заменила умершую мать на съемках: кадры заставят рыдать

Главной ролью в карьере Кэрри Фишер стала принцесса Лея во франшизе «Звездные войны». К сожалению, артистка скончалась в 2016 году от инфаркта. По этой причине в нашумевшей картине «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Кэрри заменила ее дочь.

Билли Лурд появилась в эпизодах, где молодые Лея и Люк проводят тренировку. Примечательно, что Скайуокера снова сыграл Марк Хэмилл. Вся съемочная группа отнеслась к этим съемкам особенно серьезно. Специалист по спецэффектам Патрик Табач рассказал, что это был эмоциональный момент для всех. По его словам, единственной, кто могла бы сыграть эту роль, была именно Билли.

«Они во многом похожи, и это помогло нам в работе», — отметил Табач.

Появление обожаемой Леи пробрало поклонников кинофраншизы до глубины души. Многие зрители не могли скрыть своих эмоций и чувства щемящей ностальгии. Лурд действительно очень похожа на свою звездную мать: у нее те же черты лица, взгляд и цвет волос.

Это не первое появление Билли в «Звездных войнах». Она также снялась в части «Пробуждение силы», где сыграла лейтенанта. Кроме того, дочь Леи претендовала на главную роль, но актрису обошла Дэйзи Ридли.