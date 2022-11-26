Дочь покойного «Динамита»: как выглядит и чем занимается 21-летняя наследница Владимира Турчинского
Идет к своей мечте и все еще скучает по папе.
У известного спортсмена Владимира Турчинского, скончавшегося в 2009 году, осталось двое детей. Старший сын Илья стал чемпионом Москвы по армрестлингу, а позже ушел в бизнес – с отцом он почти не общался. А младшая дочь Ксения стала любимицей папы.
Ксюше было всего 10 лет, когда она осталась без отца. Девочка тяжело пережила утрату и в дальнейшем набила на руке татуировку «Я люблю моего папу». Сегодня девушке 23 года – и ее жизнь очень насыщенна.
После школы Ксения прекрасно сдала ЕГЭ, но решила не сразу поступать в вуз, а уехала в Китай работать моделью.
Для этого красавице пришлось похудеть до 50 килограмм, но вскоре девушка вернулась на родину и поступила в Школу-студии МХАТ на продюсерское отделение.
Ксения Турчинская живет отдельно от мамы. Звездная наследница снимает скромное жилье и сама зарабатывает себе на жизнь, занимаясь видеопродакшеном.