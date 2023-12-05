Дочь Пересильд рассказала про «первый раз»: случилось с Маратом на съемках «Слова пацана»

Юлия Пересильд сегодня является самой востребованной российской актрисой. Звезда картин «Вызов», «Медиатор», «Угрюм-река» и «Зулейха открывает глаза», она активно продвигает в кино и свою старшую дочь от Алексея Учителя — Анну. Девочка успела засветиться в громком сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Юной артистке досталась роль Айгуль, любовного интереса начинающего бандита Марата. Не обошлось в проекте и без романтических сцен. В одном из эпизодов актер Рузиль Минекаев целует Пересильд-младшую. Пикантности моменту добавляет тот факт, что Минекаев старше своей партнерши на 10 лет, женат и воспитывает ребенка.

По признанию 14-летней Анны, для нее это был первый в жизни поцелуй. Несмотря на волнение актрисы, все прошло гладко. Экранный Марат отнесся к девушке «как к сестренке», был с ней тактичен и аккуратен.