Дочь патриота променяла родину на Европу: какой стала наследница Задорнова (фото)

Несмотря на то, что дочь Елена родилась у звезды отечественной сатиры вне брака, Задорнов буквально боготворил малышку: назвал в честь любимой бабушки, заваливал подарками и рассчитывал, что она станет актрисой. Со смерти сатирика прошло без малого пять лет, а его дочь живет совсем не той жизнью, какую он для нее хотел.

На матери Елены — фотохудожнице Елене Бомбиной — Задорнов женился, когда его любимая дочка заканчивала школу. С таким папой нетрудно было догадаться, куда поступать, но Елена бросила театральный вуз после первого курса.

С годами перебралась на Мальту — там у нее была купленная отцом квартира — и получила гуманитарное образование, став антропологом, потом вышла замуж за ливанского моряка.

Творческие гены, впрочем, дают о себе знать: Елена занималась организацией праздников, своим увлечением называет написание стихов и картин. А больше всего, как и ее знаменитый отец, любит покой и уединение. Потерю отца Елена восприняла тяжело. Несмотря на то, что Елена покинула Россию, с Задорновым она поддерживала доверительные отношения до самой его смерти.