Дочь Олега Табакова отказывается становиться актрисой: все дело во внешности (фото)

Мария, дочь Олега Табакова и Марины Зудиной, недавно отметила свое 17-летие. Девушке прочат актерское будущее, ведь она наследница именитых артистов. Однако Мария не хочет идти по стопам родителей.

Табакова интересуется дизайном и модельным бизнесом. Когда-то она задумывалась об актерстве, но решила выбрать другой путь. Дело в том, что Мария опасается общественного давления и сравнений с прославленным отцом. Кроме того, у девушки узнаваемая внешность и очевидное сходство с Олегом Павловичем: овал лица, глаза, щеки.

Некоторые сравнивают Марию даже с ее старшей сестрой по отцу Александрой, известной по фильму «Маленькая Вера». Наследницы актера поразительно похожи друг на друга, но это вряд ли радует младшую Табакову. Она понимает, что всегда будет в тени отца, своих братьев и сестры, а ее саму никто не захочет воспринимать всерьез.

Олег Павлович был женат дважды. От первой супруги Людмилы Крыловой у него сын Антон и дочь Александра. Когда они выросли, актер ушел из семьи к юной начинающей артистке Марине Зудиной. Она тоже родила от Табакова сына и дочь.