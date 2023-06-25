Дочь Охлобыстина вышла замуж за полную противоположность отца: до настоящего мужчины далеко

Два года назад Иван Охлобыстин шокировал поклонников радостным событием. Одна из его старших дочерей Евдокия вышла замуж, а избранником девушки стал актер грузинского происхождения Георгий Батариели.

За прошедшее время супруги успели подарить звезде «Интернов» внучку Еву. О своей жизни пара рассказывает в социальных сетях, где на Евдокию подписано чуть больше трех тысяч человек. И многие из пользователей Сети удивляются выбору знаменитости.

В комментариях фанаты с недоумением отмечают, как же Георгий не похож на своего тестя. Грузинский актер отличается ярким стилем, а на всех снимках красуется эффектной укладкой, и даже на свадьбу он предпочел надеть не строгий костюм, а плащ. И если часть поклонников осуждает Евдокию за этот выбор, то другие поддерживают, отмечая, что внешность и одежда далеко не самое главное в избраннике.