Дочь Нюрки из «Щита и меча» стала известной актрисой: видели сотни раз, но не знали

Актерские династии далеко не редкость. Но иногда мы даже не догадываемся о родстве между актерами, которых много раз видели на экранах. Дочь советской звезды Инги Будкевич точно вам знакома.

Инга Будкевич сыграла более 80 ролей в фильмах и сотни раз блистала на театральной сцене, но всенародную любовь ей принесла картина «Огонь, вода и... медные трубы». Сегодня актрисе уже 87 лет, она успела стать не только бабушкой, но и прабабушкой.

Инга Николаевна давно не появляется на экране, все свое время она посвящает семье. А вот ее дочь Вероника Изотова сыграла немало ролей. В 80-е Вероника была известной моделью: ее лицо появлялось на обложках журналов и календарей. Она могла бы сделать отличную карьеру, но решила последовать примеру матери и начала сниматься в кино.

Карьера Изотовой началась со съемок в фильме «Мальчики», на съемочную площадку которого она попала еще одиннадцатилетней девочкой. Вы наверняка видели актрису в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» или в более новом сериале «Кадетство».