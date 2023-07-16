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Дочь Навки засветилась на российской эстраде: видели много раз, но не узнавали

16 июля 2023 16:30
Дочь Навки засветилась на российской эстраде: видели много раз, но не узнавали

Из спорта ушла на сцену.

Александра Жулина — единственная общая дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина. Девушке уже исполнилось 23 года. В детстве она по примеру родителей занималась спортом, но вместо фигурного катания выбрала теннис. После травмы спины ей пришлось оставить спортивную карьеру, но Александра нашла себе новое призвание — музыку.

Свой первый трек Жулина выпустила еще в 15 лет. Для певческой карьеры она выбрала себе псевдоним Алексия. Песня под названием «Я буду танцевать» оказалась достаточно популярной, и вслед за ней девушка записала еще одну композицию.

Музыку для песни «Влюбилась» написал популярный продюсер и композитор Максим Фадеев.

Профессионально выступать девушка так и не начала, но регулярно выкладывает новые песни в своем микроблоге. Параллельно Александра получает высшее образование за границей и мечтает стать экономистом.

Фото: globallookpress.com, клип Sasha Zhulina - Влюбилась (2018)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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