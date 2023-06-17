Дочь Наташки-школьницы из «Интердевочки» сведет с ума любого: только взгляните на нее

Наталья Щукина засветилась в двух громких кинохитах перестройки. В картине «Интердевочка» она сыграла «ночную бабочку» Наташку-школьницу, а в драме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» — Лялю. Однако позднее Щукина почти исчезла с экранов и ушла в «подполье». Сегодня актриса лишь изредка рассказывает о личном и делится семейными снимками.

Не так давно актриса показала подписчикам свою выросшую дочь Александру. Наследница Щукиной унаследовала от матери миловидные и мягкие черты лица. Также у девушки стройная фигура и красивые волосы. Александра предпочитает скромный и сдержанный стиль одежды, и в этом она не похожа на героинь-оторв, сыгранных Натальей.

Актриса уже давно замужем за бизнесменом Александром Кастроваловым. Они вместе учились в театральном училище. Никаких подробностей о личной жизни Щукина не раскрывает и всячески ограждает семью от навязчивого внимания СМИ. Сегодня Наталья нечасто появляется в кино. Съемкам она предпочитает театр и спектакли.