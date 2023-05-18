Дочь Нарцисса вот-вот станет первой красавицей России: ахнете, увидев ее фото

Каролина-Кристель — единственная дочь Пьера Нарцисса. К своим 17 годам она уже многого добилась. Наследница ныне покойного артиста поражает всех своей небывалой красотой.

Девушка активно развивает социальные сети, записывая видео со своим участием. Но блогерство не единственная сфера, интересующая Каролину-Кристель. Мулатка может похвастаться высоким ростом и правильными чертами лица — она уже показала себя не на одном конкурсе красоты.

Например, звездная наследница стала «Первой Мисс» на конкурсе «Топ-модель мира», а также получила титул «Первая вице-мисс Вселенная» на конкурсе красоты Top international Russia. Кроме того, ей довелось сотрудничать с модным домом De Solito.

Глядя на снимки дочери Нарцисса, интернет-пользователи выражают полную уверенность в том, что она вот-вот будет признана первой красавицей России. К тому же девушка непременно построит успешную карьеру в модельном бизнесе.