Дочь нанесла подлый удар по Машкову и сменила имя: вот как теперь ее зовут

Семья Машковых раскололась. Владимир Машков оборвал все связи с дочерью Марией из-за расхождений во взглядах. Звезда сериала «Не родись красивой» утратила веру в примирение с отцом и решила навсегда отречься от него. Актриса стала гражданской США и даже сменила имя, избавившись от любого упоминания о родителе.

Машкова осела в Америке более пяти лет назад, но артистка жила на чужбине, а сниматься продолжала в российском кино. Сейчас знаменитость отказалась работать с отечественными киноделами и планирует сотрудничать только с представителями киноиндустрии США: скоро состоится ее дебют в американском кино.

Известно, что актриса получила новые документы на имя Masha Mashkova. Звезда официально отказалась от отчества. Видимо, призывы Машкова одуматься и вернуться не сработали: родственники не собираются зарывать топор войны.