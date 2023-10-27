Дочь Мясникова от любовницы выросла настоящей красавицей: ахнете, увидев ее фото

Александр Мясников тщательно скрывает личную жизнь от поклонников и хейтеров. Однако любой с детства знает: все тайное всегда становится явным. У доктора есть внебрачная дочь — Полина. Совсем недавно девушке исполнилось 15 лет. Но пока она не торопится идти по стопам знаменитого папы.

Полина увлекается творческим направлением — фотографией. Правда, ей в пору идти в модели, а не в фотографы. Девушка растет настоящей красавицей. И каждый ее снимок в соцсетях всегда сопровождается горой хвалебных комментариев от фанатов отца, постепенно ставших и ее поклонниками тоже.

К слову, с мамой Полины Татьяной Гулевич Мясников по понятным причинам сохранить дружеских отношений не смог (адюльтер — дело такое). При этом с красавицей дочерью поддерживает связь и всегда с теплотой отзывается о внебрачной наследнице.