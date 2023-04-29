Дочь Моники Беллуччи особенно приглянулась русским мужчинам: вот-вот превзойдет мать

Моника Беллуччи остается секс-символом, но актрисе уже вовсю наступает на пятки собственная дочь. Дева Кассель выросла эталонной красоткой, а потому за ней бегают толпы поклонников.

Прежде звездная наследница жаловалась на повышенное внимание журналистов и уверяла, что никогда не выберет себе публичную профессию. Но время расставило все по своим местам, и сегодня Кассель — успешная модель, сотрудничающая с таким культовым брендом, как Dolce & Gabbana.

Критики прочат «новой музе итальянской моды» невероятно успешную карьеру, и оснований им не верить нет никаких. В СМИ и на обложках глянца Дева мелькает чаще, чем ее именитая родительница. А в социальных сетях знойной брюнетки творится настоящее безумие.

Под каждой фотографией знаменитости тут же появляется масса восторженных сообщений. Особенно 18-летняя Кассель приглянулась мужчинам из России: они осыпают модель комплиментами и признаниями в любви.