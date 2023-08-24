«Дочь» Моисеева от суррогатной матери: Апина раскрыла внешность особенной девушки

Борис Моисеев, как известно, никогда не был женат. Ходили многочисленные сплетни о детях артиста, но ни один из этих слухов не подтвердился. А вот быть крестным отцом Моисеев не отказывался, хоть и не афишировал своих подопечных.

В 2001 году певица Алена Апина стала матерью — девочку выносила суррогатная мать, и по этой причине ребенка окрестили особенным. В качестве крестного артистка выбрала Бориса Михайловича, и никогда об этом не жалела. Моисеев души не чаял в Ксении и принимал в ее воспитании активное участие. Девочка платила ему ответной любовью: приходила на концерты крестного, заботилась о нем, когда он лежал в больнице.

Апина долгое время скрывала свою наследницу от посторонних глаз. Но не так давно артистка, наконец, показала, как выглядит Ксения. Девушка растет красавицей с высокими скулами и выразительными чертами лица. Интернет-пользователи считают, что она пошла в отца.