Дочь миллиардера не сделала счастливым: Джоконде из «9 роты» недолго завидовали из-за жены

Константин Крюков дебютировал на экранах, снявшись в фильме своего дяди Федора Бондарчука. В драме «9 рота» актер исполнил роль рядового Джоконды, милого художника. Поклонницы тут же заочно влюбились в обаятельного кудрявого брюнета.

А он между тем не стал затягивать с браком. В возрасте 18 лет Крюков отправился под венец с дочерью миллиардера Евгенией Варшавской. С наследницей из состоятельной семьи актер познакомился в кафе, их роман развивался стремительно. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочка Юлия.

Но удачному браку Джоконды завидовали недолго. Уже через пару лет совместной жизни супруги развелись. Поговаривали, что Крюков позволял себе интрижки на стороне и не был верен жене. Тем не менее ради общего ребенка экс-возлюбленные остались в хороших отношениях.

Второй раз в ЗАГС звезда кино отправился в 2013 году. На этот раз его избранницей оказалась пиар-менеджер Алина Алексеева. Вместе пара живет до сих пор, общих детей у них нет.