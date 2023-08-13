Дочь Михайлова растет копией одной женщины: речь не о матери

Стас Михайлов — верный муж и отличный семьянин. На двоих с супругой Инной у него целых шесть детей, но общие у пары только две дочери. Младшей Марии уже исполнилось 10 лет. Артист нередко публикует снимки девочки, вынуждая подписчиков гадать, на кого же она больше похожа.

На новых фотографиях в микроблоге певца Маша предстала сильно повзрослевшей и изменившейся. Она и раньше была светленькой, но теперь может похвастаться ярким блондом и пышными волнами вместо обычных детских причесок.

Фанаты Михайлова отмечают, что Мария становится все больше похожа на бабушку Людмилу Васильевну.

Хотя и с самим Стасом в его детские годы находят немало общего.

А вот новую прическу девочки одобрили далеко не все. Подписчики считают, что красить волосы ей еще рано, да и сделали это некачественно. Шевелюра Марии, как считают пользователи, стала выглядеть сухой и безжизненной, словно пересушенная солома.