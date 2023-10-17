Дочь Меладзе блеснула мятым свадебным платьем, но не это ошеломило гостей

Недавно в семье Валерия Меладзе произошло радостное событие: старшая дочь исполнителя Инга вышла замуж во второй раз. Избранником 32-летней девушки стал фотограф Никита Бережной. До того как отправиться в ЗАГС, пара встречалась два года. Свадьба прошла в солнечной Грузии. На торжество съехались более 150 гостей, а звездный папа исполнил для своей кровиночки несколько пронзительных композиций.

В центре внимания оказалось крайне скромное платье невесты. Общественность пришла в недоумение, увидев мятый несуразный наряд Инги. Одни говорили, что вещь явно не по размеру барышне, другие отмечали, что платье словно сшито из паруса. Ясность внесла известный дизайнер Аника Керимова, озвучив стоимость эксклюзивной вещи.

Эксперт поведала, что на самом деле свадебный наряд дочки Меладзе очень дорогой. Цена за такое платье может достигать миллиона рублей. Оказывается, одежда выглядит мятой из-за дорогих материалов: натуральный шелк часто мнется и теряет свою форму, как сообщила дизайнер «Экспресс газете».