Дочь «Мажора» у режиссеров нарасхват: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Виталии Корниенко всего 12 лет, но она уже успела добиться немалых высот в актерской профессии. Поклонники шутят: неизвестно, чему артистка научилась раньше — ходить, говорить или же сниматься в кино. На счету юной звезды более сотни ролей, и, кажется, это только начало.

Дочь «Мажора» пользуется бешеной популярностью у режиссеров не просто так. Киноделы отмечают, что юная актриса отличается невероятной трудоспособностью, которой нет порой у ее взрослых коллег по цеху. К тому же Корниенко поражает всех на съемочной площадке своей смелостью — даже самые опасные трюки она предпочитает выполнять самостоятельно.

Кроме того, природа наградила Виталию яркой и запоминающейся внешностью, которая так полюбилась зрителям. У малышки правильные черты лица и обворожительная улыбка, что точно никого не оставит равнодушным.

Рабочий график артистки расписан на месяцы вперед — совсем скоро россияне увидят ее в продолжении сериала «Папины дочки». Несмотря на большую занятость, у Виталии остается время на хобби. Например, она умело катается на коньках, играет на укулеле, виртуозно танцует и занимается в цирковой студии.