Дочь Мадонны вызывает отвращение: все дело в особенности красивой девушки

Она, как и ее мама, умеет эпатировать публику.

Мадонна всегда знает чем можно удивить своих поклонников и как сделать концерт незабываемым событием для любого человека. Неудивительно, что и ее дочь выросла такой же смелой и неординарной личностью.

Лурдес Мария Чикконе-Леон смогла стать популярной не только из-за своей знаменитой матери, но и благодаря собственному блогу в социальной сети. Девушка старается следовать трендам, но делает это очень избирательно.

Например, она нередко демонстрирует свои небритые подмышки и, похоже, не планирует с ними расставаться.

Такая особенность все чаще встречается среди зарубежных знаменитостей, но в случае этой звездной девочки люди не стесняются в словах, выражая свое отвращение. Обиднее всего является то, что Лурдес обладает весьма привлекательной внешностью, и если бы не странная отличительная черта красавицы, то она легко смогла бы стать всеобщей любимицей.