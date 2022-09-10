Дочь Лепса при всех опозорила певца на шоу «Голос»: вот как это было

Лепс разнес ее больше всех.

Через шоу «Голос» прошло множество отпрысков богатых и влиятельных людей. Одной из них стала Инга Лепсверидзе, дочь Григория Лепса. Начинающая артистка исполнила песню «Not about angels» британской певицы Birdy в 5-м сезоне программы.

«Здорово, здорово. Ты-то что здесь делаешь?», — спросил Лепс свою дочь.

Впрочем, ни Григорий Лепс, ни остальные члены жюри Ингу Лепсверидзе в следующий тур не пропустили. Судья раскритиковали конкурсантку за слабое исполнение, но особенно жестко прозвучал вердикт отца:

«Плохо!».

Впрочем, как сообщает издание «Boom», на провале дочь звезды не стала зацикливаться — теперь Инга Лепсверидзе мечтает стать актрисой.