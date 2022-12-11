Дочь Латифы из «Клона» весила 800 грамм: не поверите, какой красоткой она стала

Для большинства российских зрителей Летисия Сабателла так и осталась Латифой из сериала «Клон», счастливой женой и мамой двоих детей. В реальной семейной жизни актрисы не обошлось без драмы.

Со своим будущим мужем Анжелу Антонио звезда встретилась на съемках проекта «Вавилонская башня». В 1993 году Сабателла впервые стала матерью, но роды начались гораздо раньше положенного срока — на пятом месяце беременности.

При рождении вес малышки, названной Клариньей, составлял всего 800 граммов. Первые три месяца своей жизни она провела в больнице, где находилась под пристальным вниманием не только врачей, но родителей.

Медики не давали никаких положительных прогнозов, но, к счастью, кроха не только выжила, но и выросла настоящей красавицей. Сабателла же после всего пережитого, по уверению специалистов, никогда больше не сможет родить. Знаменитость немало переживала по этому поводу, что сказалось и на ее отношениях с мужем.

В 2003 году Летисия и Анжелу развелись. Во второй раз звезда вышла замуж спустя 10 лет. Ее избранником стал актер Фернанду Алвис Пинту.