Дочь Кудрявцевой учится в странном учреждении: простые люди в недоумении

Дочь Леры Кудрявцевой Маша появилась на свет в 2018 году. Телеведущая старается не раскрывать детали своей личной жизни и редко показывает наследницу в социальных сетях. Но не так давно сделала исключение, показав запись, приуроченную к Первому сентября.

В публикации звезда «Секрета на миллион» позирует вместе с дочерью, примерившей школьную форму. А в одном из видео можно заметить, что дошкольное образование Маша получает в гимназии имени Е.Примакова, где линейка проводится на английском языке.

Публикация шокировала многочисленных подписчиков телеведущей. В комментариях многие не поняли, почему в московской школе торжественные мероприятия ведутся на иностранном языке и почему Кудрявцева решила отдать дочь именно туда.