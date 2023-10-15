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Дочь Кудрявцевой учится в странном учреждении: простые люди в недоумении

15 октября 2023 15:30
Дочь Кудрявцевой учится в странном учреждении: простые люди в недоумении

Поклонники не поддержали знаменитость в ее решении.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша появилась на свет в 2018 году. Телеведущая старается не раскрывать детали своей личной жизни и редко показывает наследницу в социальных сетях. Но не так давно сделала исключение, показав запись, приуроченную к Первому сентября.

В публикации звезда «Секрета на миллион» позирует вместе с дочерью, примерившей школьную форму. А в одном из видео можно заметить, что дошкольное образование Маша получает в гимназии имени Е.Примакова, где линейка проводится на английском языке.

Публикация шокировала многочисленных подписчиков телеведущей. В комментариях многие не поняли, почему в московской школе торжественные мероприятия ведутся на иностранном языке и почему Кудрявцева решила отдать дочь именно туда.

«А почему все на английском?», «И зачем этот английский в России? Русский язык надо развивать», «А почему на английском, своего языка нет?» — недоумевают пользователи Сети.

Дочь Кудрявцевой учится в странном учреждении: простые люди в недоумении
Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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