Дочь Куценко и Порошиной взяла от родителей лучшее: женихи в очередь выстраиваются за ней

Впервые Мария Порошина стала матерью в гражданском браке с Гошей Куценко. У пары родилась дочь Полина, которая теперь вовсю наступает на пятки своим знаменитым родителям.

Звездная наследница решила связать свою жизнь с актерской профессией и не прогадала. Талантливая артистка служит в Театре на Таганке и не жалуется на недостаток внимания со стороны поклонников. Увидеть Полину можно и на больших экранах. Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах. И фанаты восторгаются не только ее талантом, но и красотой.

Многие из них считают, что от своих родителей Полина взяла только лучшее. Знаменитость удивительно похожа на отца и мать одновременно. И ни у кого не возникает сомнений в том, что за такой красоткой женихи выстраиваются в очередь. Однако шансов у них нет. Сердце знаменитости несвободно. Вот уже несколько лет она состоит в отношениях с режиссером Яном Яновским.