Дочь Козловского оказалась в опасности в США, но актер бессилен: вот что случилось

Трехлетняя дочь Данилы Козловского живет с матерью в США. Актер давно расстался с Ольгой Зуевой и теперь вынужден наблюдать за тем, как его бывшая жена и наследница находятся в большой опасности.

Нью-Йорк погрузился в удушливый смог, вызванный лесными пожарами в Канаде. Качество воздуха в мегаполисе резко ухудшилось. Врачи призывают жителей не покидать свои дома, чтобы не спровоцировать проблемы с дыханием. В последний раз нечто подобное наблюдалось в «Большом яблоке» в 1960 году.

Зуева призналась, что ситуация в ее районе плачевная.

В социальных сетях режиссер показала устрашающую картину. На опубликованном ею фото улицы города утопают в оранжевом облаке. Козловскому же не остается ничего другого, кроме как уповать на то, что его близкие не пострадают. Актер находится в России и помочь маленькой Оде-Валентине ничем не может.