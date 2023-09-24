Дочь Кончаловского родила от арабского аниматора: легендарный дед обожает мальчика

Андрей Кончаловский вряд ли осудил свою дочь Дарью за то, что та последовала его примеру. У звездной наследницы, которая родилась вне брака, появился внебрачный ребенок. И все-таки ей удалось удивить знаменитого отца.

Отцом малыша оказался весьма колоритный мужчина. Дарья не устояла перед арабским аниматором по имени Хаким, с которым познакомилась во время отпуска в Египте. Эти отношения продлились всего год, но навсегда изменили жизнь Кончаловской. Теперь она воспитывает очаровательного мальчика.

В беседе с журналистами женщина призналась, что легендарный дед обожает своего смуглого внука. Режиссер часто изъявляет желание увидеться с ним и никогда не жалеет на ребенка денег. Супруг Юлии Высоцкой то и дело порывается оплатить мальчику новые секции и кружки. К слову, у Дарьи кроме Хакима есть еще трое детей.