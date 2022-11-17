Дочь Кобзона заперли в интернате, а после выслали из России: поглядите на нее теперь

Наталья Кобзон появилась на свет зимой 1976 года. Ее отец, прославленный музыкант, и мать в то время не были готовы уделять свое внимание наследнице, поэтому передали ее воспитание в руки специалистов. Такой неожиданный шаг не мог не сказаться на жизни дочери артиста.

Первые годы жизни Наталья жила в Рязанской области, где за ней присматривали бабушка и няня. Уже тогда ее отношения с родителями были весьма напряженными, ведь девочка понимала, что не нужна им. Со временем у нее появились серьезные проблемы с осанкой, из-за чего родители решили отправить ее в частный интернат.

Такое решение Наталья восприняла весьма негативно. Она начала постоянно ругаться с родней, а особенно напряженная связь у нее была с отцом. Спустя некоторое время Кобзон отправил Наталью в частную школу в Калифорнию, чтобы усмирить ее нрав. Дочь музыканта была против такого решения, но не могла спорить с отцом, поэтому осталась жить в США.

За несколько лет она окончила местную школу, училась и в Америке, и в Бельгии, а потом вернулась в Россию. Ей удалось наладить отношения с отцом, а в 90-х родители нашли ей супруга — бизнесмена из Австралии Юрия Рапопорта. Молодые люди тут же понравились друг другу, и уже на пятый день после знакомства дочь Кобзона получила предложение руки и сердца.

Сегодня Наталья живет со своим супругом и их детьми в Лондоне. Она активно занимается сохранением наследия своего отца, на которого, как отмечают пользователи Сети, она совсем не похожа. Женщина пока не собирается возвращаться на родину.