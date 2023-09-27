Дочь Киркорова превращается в гламурную куклу: фото рук девочки вызвало ужас у людей

Дочь Филиппа Киркорова в свои 12 лет частая гостья салонов красоты. По крайней мере, Алла-Виктория точно не может отказать себе в удовольствии сделать новый маникюр. Юная красавица не только покрывает ногти гель-лаком, но и наращивает экстремальную длину.

Шокирующие фото рук малышки уже попадали на просторы социальных сетей. Тогда многие посчитали, что девочка пошла на бьюти-эксперимент озорства ради и скоро вернется к естественности. Но время идет, а ее ногти короче не становятся.

Народу не нравится, что кроха превращается в гламурную куклу. Хейтеры не устают обсуждать отвратительное зрелище и в то же время переживают за будущее сестры Мартина Киркорова.