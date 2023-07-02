Дочь Кейт Миддлтон готовится учиться в школе для мальчиков: британцы в ужасе

Кейт Миддлтон и Уильям воспитывают детей по давно установленным правилам. Однако на днях стало известно, что королевская чета намерена нарушить одну традицию — к огромному шоку британцев.

Принц и принцесса Уэльские отдадут свою дочь Шарлотту в Итонский колледж. Заведение примечательно тем, что там учатся только мальчики старше 13 лет. Однако впервые за свою многовековую историю колледж планирует ввести совместное обучение для обоих полов.

Если руководство заведения примет это решение, то Шарлотта войдет в историю как одна из первых девочек, поступивших туда. Также недавно просочилась информация о том, что именно в этот колледж попадет и ее старший брат Джордж, когда ему исполнится 13. Здесь же много лет назад учились сыновья Карла III Уильям и Гарри.

Итонский колледж представляет собой престижную школу-интернат, где можно разместить 1350 мальчиков. У них есть возможность видеться с родными по выходным. По правилам заведения учеников туда записывают с 10 лет, поэтому Кейт и Уильям уже сейчас задумались об обучении своих отпрысков.