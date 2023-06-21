Дочь Кеосаяна отказалась от имени и фамилии: причина режиссеру вряд ли понравилась

Тигран Кеосаян в строгости воспитывал своих дочерей от Алены Хмельницкой. Старшая из них, Александра, развивает сольную карьеру, но режиссеру не стоит надеяться, что она прославит его фамилию еще больше. Начинающая артистка отреклась не только от нее, но и от своего имени.

Исполнительница взяла творческий псевдоним — Аша. Такое решение она объяснила просто. Имя Александра Кеосаян, по мнению звездной наследницы, помешает ее успеху в российском шоу-бизнесе, поскольку тяжело воспринимается на слух. К тому же все называют артистку просто Сашей. Чтобы получить еще более короткий вариант, она убрала первую букву.

Но есть и другая причина для отказа от настоящего имени, которая вряд ли понравилась известному режиссеру. Александра заявила, что не хочет «примазываться» к славе собственного отца, поэтому не будет использовать его громкую фамилию. Певица заметила, что должна «чего-то добиться сама».