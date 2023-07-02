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Дочь Кати Лель, которую еще год назад называли страшненькой, расцвела: будете в восторге

2 июля 2023 11:15
Дочь Кати Лель, которую еще год назад называли страшненькой, расцвела: будете в восторге

Девушка заметно изменилась за последнее время.

Вот уже 14 лет Катя Лель воспитывает свою единственную наследницу Эмилию. Артистка все силы вкладывает в дочь, окружая ее заботой и любовью. И помогает ей развивать музыкальную карьеру: девушка уже не раз выступала вместе с матерью и посещает с ней все светские мероприятия.

Поклонники же первое время не всегда были щедры на комплименты. По мнению публики, Эмилия не унаследовала яркую внешность матери и не может похвастаться эффектными данными. Однако недавние кадры заставили поклонников певицы передумать.

Так, Эмилия в компании матери появилась на премьере сериала «Там, где цветет полынь». Для мероприятия она выбрала голубые джинсы и синий пиджак, а волосы предпочла не укладывать. По мнению поклонников, 14-летняя девушка выглядит намного привлекательнее, чем на недавних кадрах. Эмилия раскрыла в себе внутреннюю красоту, покорив публику.

Дочь Кати Лель, которую еще год назад называли страшненькой, расцвела: будете в восторге

«Приятные и дочь, и мама», «Очень красивые. У дочери естественная красота», — считают пользователи сети.

Фото: Global Look Press, фото пресс-службы онлайн-кинотеатра «KION»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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