Дочь Кати Лель, которую еще год назад называли страшненькой, расцвела: будете в восторге

Вот уже 14 лет Катя Лель воспитывает свою единственную наследницу Эмилию. Артистка все силы вкладывает в дочь, окружая ее заботой и любовью. И помогает ей развивать музыкальную карьеру: девушка уже не раз выступала вместе с матерью и посещает с ней все светские мероприятия.

Поклонники же первое время не всегда были щедры на комплименты. По мнению публики, Эмилия не унаследовала яркую внешность матери и не может похвастаться эффектными данными. Однако недавние кадры заставили поклонников певицы передумать.

Так, Эмилия в компании матери появилась на премьере сериала «Там, где цветет полынь». Для мероприятия она выбрала голубые джинсы и синий пиджак, а волосы предпочла не укладывать. По мнению поклонников, 14-летняя девушка выглядит намного привлекательнее, чем на недавних кадрах. Эмилия раскрыла в себе внутреннюю красоту, покорив публику.