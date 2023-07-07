Дочь известного певца растет копией Киркорова: очевидное невозможно игнорировать

Эмин Агаларов трижды становился отцом. Его первая избранница Лейла Алиева родила двух сыновей, Али и Микаила. А вторая супруга Алена Гаврилова подарила дочь Афину. И уже после расставания с музыкантом Лейла решила удочерить девочку Амину, которую Агаларов принял как родную.

Судя по социальным сетям, знаменитость регулярно проводит время со своими наследниками, в том числе и с Аминой. А не так давно он порадовал поклонников свежим снимком с наследницей. В кадре он позирует с 9-летней девочкой, которая счастливо улыбается.

«Моя маленькая принцесса»,

— именно так подписал кадр Агаларов.

Подписчики знаменитости не прошли мимо снимка. Как с удивлением заметили фанаты, юная Амина все больше становится похожа на Филиппа Киркорова. Якобы уже сейчас она точная копия дочери артиста Аллы-Виктории, и с годами будет не отличима от короля эстрады. Другие же уверены, что Амина похожа на Алсу, которая давно является близкой подругой музыканта.

«Девочка похожа на Киркорова», «Взгляд как у Филиппа и его дочки», «Удивительно, копия Алсу»,

— пишут недоуменные подписчики.