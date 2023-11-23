Дочь испанца и русской: малышка Надя из «Закрытой школы» уже не та, что раньше (фото)

Луиза-Габриэла Бровина засветилась не в одном десятке ярких проектов, но больше всего полюбилась зрителям в образе Нади из «Закрытой школы». В сериале актриса появилась, когда была еще совсем маленькой. Теперь же она стала роковой красоткой, способной очаровать любого.

Будущая звезда родилась в интернациональной семье: ее папа — испанец, а мама — русская. Свой путь к славе малышка начала со съемок в рекламе, а затем ей начали давать роли посолиднее. Она активно снимается и сегодня, успевая при этом строить карьеру модели.

Что же касается личной жизни, то раньше артистка встречалась с бизнесменом Иваном Фишбейном, но пара давно распалась. Причиной стала патологическая ревность мужчины. После расставания актриса не спешит откровенничать о личном. Знаменитость признается, что сейчас для нее на первом месте стоит работа.