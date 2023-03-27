Дочь Ирины Салтыковой не узнать: не поверите, что стало с кукольной блондинкой (фото)

Брак Ирины Салтыковой и Виктора Салтыкова продлился несколько лет. Плодом их любви стала дочь Алиса, которой еще с детства прочили оглушительный успех. Как сложилась ее жизнь?

Алиса Салтыкова с детства ни в чем не нуждалась. Она росла разносторонним ребенком, а после девятого класса переехала во Францию, где обучалась в международной школе. Затем Алиса перебралась в Лондон и получила там еще два образования. На сегодняшний день Салтыкова-младшая владеет русским, французским и английским языками. Как и мать, Алиса стала заниматься музыкой. Ее репертуар состоит в основном из англоязычных песен. Она привыкла к сцене еще с детства, когда выступала вместе с Ириной. Однако с тех пор Алиса изменилась до неузнаваемости.

Теперь она вовсе не та милая куколка с белокурыми локонами. Сегодня Алиса предпочитает неформальный стиль одежды, а ее тело украшают многочисленные татуировки. Также девушка любит красить волосы в экстремальные оттенки — розовый и фиолетовый.