Дочь Ильи из «Девчат» заклеймили позором: вот почему она ушла из жизни в 43 года

В 1957 году Николай Рыбников женился на красавице-актрисе Алле Ларионовой. Мужчина уже давно ухаживал за ней, но она игнорировала его знаки внимания. Только когда беременную актрису бросил бывший возлюбленный, она обратилась за помощью к Николаю. Тот без лишних разговор устроил свадьбу, а родившуюся девочку Алену воспитывал как родную. В 1961 году в паре родилась еще одна дочка Арина.

Вопреки всем надеждам родителей, ни одна из девочек не пошла по их стопам. На счету Арины было эпизодическое появление в кино: она снялась в ленте «Вторая весна». Но продолжать карьеру девушка не захотела. Более того, она в принципе не намерена была работать, гораздо больше ее привлекали вечеринки с друзьями и спиртные напитки. Пока был жив отец, Арина пыталась держать себя в руках. Но в 1990 году Ильи из «Девчат» не стало.

Арина бросила работу в издательстве, где занималась подготовкой рекламных буклетов. Деньги на жизнь она брала у матери. Ларионова не могла справиться с дочкой. Актриса неоднократно устраивала ее в разные клиники, но Арина так и не поборола зависимость. После того, как дочь украла ценные вещи из их квартиры, Ларионова отселила ее в отдельное жилье. Но она продолжала материально поддерживать свою любимицу, которую в обществе заклеймили позором. Когда в 2000 году актриса скончалась, Арина даже не пришла на похороны матери. А через 4 года умерла и она: тело 43-летней женщины обнаружила в квартире ее подруга.