Дочь Игоря Николаева поразила россиян: такой талант есть далеко не у всех

Дети звезд российской эстрады зачастую мечтают о том, чтобы пойти по стопам своих успешных родителей. При этом наследники редко обладают выдающимися вокальными данными или отличным музыкальным слухом.

Но дочь Игоря Николаева стала исключением из правил. 7-летняя Вероника уже поступила в школу при консерватории им. П. И. Чайковского. Девочка без ошибок сыграла на рояле непростую композицию, что не под силу и некоторым взрослым. К тому же она хорошо чувствовала все оттенки музыки, и слушатели заметили, как мелодия становилась то громче, то тише. Гордый и счастливый отец поделился достижением своей наследницы с поклонниками, которые просто осыпали малышку комплиментами.