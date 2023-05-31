Дочь Игоря Николаева поразила россиян: такой талант есть далеко не у всех
Они осыпали ее комплиментами.
Дети звезд российской эстрады зачастую мечтают о том, чтобы пойти по стопам своих успешных родителей. При этом наследники редко обладают выдающимися вокальными данными или отличным музыкальным слухом.
Но дочь Игоря Николаева стала исключением из правил. 7-летняя Вероника уже поступила в школу при консерватории им. П. И. Чайковского. Девочка без ошибок сыграла на рояле непростую композицию, что не под силу и некоторым взрослым. К тому же она хорошо чувствовала все оттенки музыки, и слушатели заметили, как мелодия становилась то громче, то тише. Гордый и счастливый отец поделился достижением своей наследницы с поклонниками, которые просто осыпали малышку комплиментами.
«Талантливая девочка», «Она умница и красавица!», «Приятно было слушать», «Многие всю жизнь прожили, а играть так, как Вероника, не умеют», «Папина гордость!» — восхитились россияне.