Дочь и жена не у дел: Юдашкин перед смертью успел указать на неожиданного наследника

Валентин Юдашкин скончался после продолжительной борьбы с раком, после чего встал логичный вопрос о его наследстве. Претендовать на имущество модельера могут его жена Марина и дочь Галина. Однако стилист еще при жизни заявил, что такое развитие событий его не устраивает.

В одном из интервью Юдашкин признался: он не хочет, чтобы созданный им Дом моды перешел его супруге и дочери. Тогда он подметил, что заниматься подобным бизнесом должен человек, который любит моду и разбирается в ней.

Между тем Галина в шоу «Сегодня вечером» поделилась любопытными подробностями. Оказалось, что перед смертью модельер успел указать на неожиданного наследника. По ее словам, свой бренд он пожелал оставить любимому внуку — Аркадию. Пока тот еще слишком мал, чтобы стать руководителем подобной компании, но уже вовсю проявляет любовь к красивым нарядам.