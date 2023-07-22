Дочь Гузеевой шокировала народ: матери экстремальное преображение по душе

У Ларисы Гузеевой, как известно, двое детей. Старший сын Георгий старательно избегает любых контактов с публикой, а вот младшая дочь Леля не против, когда мама делится ее фото.

На днях Гузеева выложила в соцсетях снимок наследницы, которая недавно сделала пирсинг в носу. Народ был шокирован этим преображением, но мать во всем поддержала обожаемую дочь. Под фотографией Лели развернулись ожесточенные баталии.

«Не понимаю, для чего кольцо в носу», «Бред», «Как люди умеют себя изуродовать», — написали фолловеры скандальной ведущей.

Такая реакция вывела Ларису Андреевну из себя. Она принялась отвечать на оскорбительные комментарии и дала понять, что никого не должно волновать кольцо в носу Лели. Самой ведущей экстремальные метаморфозы дочери по душе.

А вот мнения подписчиков Гузеевой разделились. Одни согласились с критикующими и посоветовали всем следить за дочерьми. Другие же поддержали ведущую и Лелю, а недовольных осудили за непрошенные советы.