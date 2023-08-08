Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь

Девушка больше не сидит у мамы на шее.

Ольга, дочь Ларисы Гузеевой, неоднократно привлекала к себе внимание, попадая в скандалы и неприятные истории. В Сети регулярно появляются новости о проблемах девушки со здоровьем или с личной жизнью. Несмотря на все неприятности, Гузеева продолжала поддерживать дочь в надежде, что сложный переходный возраст рано или поздно останется позади.

Ожидания матери оправдались. Ольга рассказала, что устроилась на работу и даже добилась в ней определенных успехов. Девушка стала гримершей и работает с лицами весьма популярных артистов. Одним из последних ее клиентов стал Никита Ефремов.

Ольга рассказала, что, заглядывая по утрам в глаза актера, видит в них что-то глубокое и трагическое. Но стоит ей замаскировать синяки под глазами, как она вспоминает, что просто трудится в кино.

В последнее время дочь Гузеевой ведет спокойную жизнь и больше не поражает публику своими выходками и нервными срывами. Телеведущую такое взросление наследницы не может не радовать.