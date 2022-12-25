Дочь «Гостьи из будущего» шокировала народ: все дело в ее внешности (фото)

Наталья Гусева прославилась на весь СССР ролью Алисы Селезневой в фильмах «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». Девушка никогда не мечтала стать профессиональной артисткой, поэтому уже после нескольких картин завершила свою карьеру и посвятила все время главному жизненному увлечению — биохимии. При этом артистка нашла свое личное счастье и в 1996 году стала матерью дочери Алеси.

Как оказалось, наследница бывшей звезды экрана решила связать свою жизнь с кинематографом. Она окончила колледж по специальности «Режиссер» и активно пробует себя на профессиональном поприще.

О жизни Алеся рассказывает в своих социальных сетях. Она регулярно публикует снимки, которые неизменно привлекают внимание подписчиков. Дело в том, что дочь артистки, как уверены фанаты, выросла практически точной копией своей матери. Родственницы так сильно похожи, что Алеся могла бы исполнить роль Селезневой в новых экранизациях книг Кира Булычева.