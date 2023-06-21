Дочь Гайдая успела засветиться в кино: не поверите, кого она сыграла (фото)

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова лишь однажды стали родителями: в 1957 году на свет появилась их дочь Оксана. Наследница знаменитостей решила не связывать себя с миром искусства и живет вдалеке от внимания публики. Однако зрители все же видели ее в одной из работ отца.

Так, в 1961 году на экраны вышел короткометражный фильм «В пути», в котором Гайдай и Гребешкова сыграли эпизодические роли. Снялась в фильме и юная Оксана, которая исполнила роль экранного сына своих родителей, маленького чумазого мальчика.

После этого отец неоднократно предлагал дочери стать актрисой, но она отказывалась. Она не собиралась всю жизнь зависеть от внимания режиссеров, поэтому поступила на экономический факультет и занялась банковским делом.

Оксана так и не появилась больше ни в одном фильме. И ее дочь, внучка Гайдая Ольга, решила повторить судьбу матери и отказалась становиться актрисой. Но, несмотря на это, все наследницы постановщика были очень близки с ним и всегда поддерживали очень теплые отношения.