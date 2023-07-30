Дочь Фриске называет мамой другую женщину: увидите ее фото и все поймете

Сестра Жанны Фриске Наталья чуть больше года назад впервые стала мамой. Она родила девочку, которую романтично назвала Луной. Теперь женщина часто делится в социальных сетях своими буднями, показывая подписчикам, как растет и развивается ее дочь.

Девочка уже понемногу говорит, и Наталья даже показывает ей фотографии ее знаменитой тети. Вот только Луна не всегда понимает, кто именно изображен на снимке. Часто она видит изображение Жанны Фриске и радостно говорит: «Мама».

Оно и неудивительно: сестры действительно очень похожи между собой. Спустя годы это стало даже заметнее. Напомним, Наталья младше своей звездной сестры на 12 лет. Она с детства мечтала быть во всем похожей на свою известную родственницу. И с таким семейным сходством, к которому добавились и вокальные данные, это было несложно. Она даже какое-то время пела в группе «Блестящие» вместе с Жанной Фриске, но потом решила уйти из шоу-бизнеса. Теперь она воспитывает дочь и курирует фонд помощи онкобольным.