Дочь Евгения Сидихина выросла копией отца: обомлеете, когда увидите

Как живется девушке с такой внешностью и почему она до сих пор не замужем.

У известного актера Евгения Сидихина три дочки — Полина, Аглая и Анфиса. Но только Полина выросла настолько папиной дочкой, что полностью унаследовала даже его внешность. Как живет девушка со столь необычной внешностью? И не мешает ли это ей в карьере и в личной жизни?

Как показывает жизнь, Полина к своему возрасту довольно успешна как в личном, так и в профессиональном плане. Она уже успела сняться в большом количестве кинокартин и счастлива в отношениях с юристом по имени Дмитрий. Стоит отметить, что муж Полины Сидихиной обладает практически модельной внешностью. При этом вместе они смотрятся совершенно гармонично.

Но есть и вопрос, которым задаются очень многие: почему пара так и не оформила отношения официально? Может, красавчик на самом деле не так сильно любит свою избранницу и мать своей дочери? Или она для него недостаточно хороша? По словам самой Полины, дело совершенно не в этом. Штамп якобы не нужен ей самой, а внешность или любовь тут совершенно ни при чем.