Дочь Екатерины Гусевой потрясла народ красотой: в этих глазах можно утонуть (фото)

Екатерина Гусева может гордиться своей дочерью — 12-летней Анной Абашкиной. Звездная наследница растет невероятной красоткой, да к тому же не обделенной талантом.

Артистка опубликовала в социальных сетях отрывок выступления дочери в эфире одного из популярных шоу. Анна попробовала себя в качестве певицы, но восхитила публику не только удачным выступлением.

Многих поклонников Гусевой поразило, что ее дочь уже так сильно выросла. Казалось, еще вчера актриса заплетала девочке косички, а уже сегодня Анна выходит на сцену наравне с матерью. Отдельного внимания удостоилась и привлекательная внешность Абашкиной. От начинающей артистки невозможно отвести взгляд, а в ее глазах можно утонуть.