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Киноафиша Статьи Дочь Екатерины Гусевой потрясла народ красотой: в этих глазах можно утонуть (фото)

Дочь Екатерины Гусевой потрясла народ красотой: в этих глазах можно утонуть (фото)

1 июля 2023 12:45
Дочь Екатерины Гусевой потрясла народ красотой: в этих глазах можно утонуть (фото)

Наследница артистки хороша собой.

Екатерина Гусева может гордиться своей дочерью — 12-летней Анной Абашкиной. Звездная наследница растет невероятной красоткой, да к тому же не обделенной талантом.

Артистка опубликовала в социальных сетях отрывок выступления дочери в эфире одного из популярных шоу. Анна попробовала себя в качестве певицы, но восхитила публику не только удачным выступлением.

Многих поклонников Гусевой поразило, что ее дочь уже так сильно выросла. Казалось, еще вчера актриса заплетала девочке косички, а уже сегодня Анна выходит на сцену наравне с матерью. Отдельного внимания удостоилась и привлекательная внешность Абашкиной. От начинающей артистки невозможно отвести взгляд, а в ее глазах можно утонуть.

Дочь Екатерины Гусевой потрясла народ красотой: в этих глазах можно утонуть (фото)

«А царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась — и расцвела», «Прекрасная дочь», «Очень симпатичная», «Доча такая же красавица, как и мама», — осыпали комплиментами звездную наследницу интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Две звезды»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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