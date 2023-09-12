Дочь едва не стала любовницей отца: этот факт о жизни Куравлева поразит каждого

Для советских артистов участие в скандалах могло означать крах карьеры. В те времена ценились настоящие труженики и примерные семьянины, а темные страницы жизни было принято не освещать. Не исключением был и Леонид Куравлев, который провел с единственной женой Ниной Васильевной долгие 52 года.

Будущие супруги познакомились в школьные годы на катке. Вместе они воспитали двоих детей — дочь Екатерину и сына Василия. Если младший отпрыск пары предпочел сферу экономики и бизнеса, то дочь окончила Щукинское училище. Девушка мечтала стать звездой, однако в итоге предпочла профессию актрисы дубляжа.

Екатерина Куравлева сыграла вместе с отцом в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Девушка исполнила эпизодическую роль соседки Нади Клюевой и несостоявшейся любовницы героя Леонида Куравлева. По сюжету свидание парочки сорвала Надя.