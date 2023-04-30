Дочь едва не довела Навку до слез на глазах у изумленной толпы: вот в чем дело

В семье Татьяны Навки подрастает еще одна олимпийская чемпионка. Младшая дочь знаменитости Надежда встала на коньки и не оставляет шансов своим конкурентам. Фигуристка получает одну медаль за другой, а ее мать не скрывает, что не всегда может спокойно реагировать на победы наследницы.

Вот и теперь спортсменка едва не довела родительницу до слез на глазах у изумленной толпы. Надежда завоевала первое место на очередных соревнованиях, но не только это тронуло Навку. Звезда призналась, что, когда дочь занимала свое место на пьедестале, случилось нечто такое, что вывело ее из душевного равновесия.

«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью», — заметила Татьяна в личном Telegram-канале.

По уверению знаменитости, такая традиция необходима, поскольку воспитывает даже в столь юных спортсменах любовь к Родине и уважение к своему труду.