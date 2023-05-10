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Дочь Долиной с каждым годом становится все толще: надо же так запустить себя

10 мая 2023 19:45
Дочь Долиной с каждым годом становится все толще: надо же так запустить себя

Знаменитость шокирует поклонников переменами своей внешности.

Последние годы дочь Ларисы Долиной Ангелина посвятила продвижению своей матери. Именно она занимается менеджментом артистки и при этом старается вести закрытый образ жизни, не появляясь на светских мероприятиях. Однако недавно она нарушила свое правило и стала гостьей шоу «Две звезды. Отцы и дети 2».

На программу Ангелина пришла из-за того, что в ней выступала ее дочь Саша и тетя Ирина Апексимова, которая заменила саму Долину. Для шоу она выбрала полностью черный образ, а волосы уложила пробором ровно по середине.

Неожиданное появление наследницы певицы шокировало публику. Фанаты с удивлением отметили, как сильно изменилась Ангелина, которая теперь страдает от лишнего веса. При этом многие вспомнили, что именно она контролировала питание Долиной, которая за несколько лет значительно преобразилась.

Сама Ангелина при этом предпочла никак не комментировать перемены своей внешности. Знаменитость не дает интервью и не отвечает на вопросы шокированных пользователей Сети. Дочь Долиной с каждым годом становится все толще: надо же так запустить себя

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Две звезды. Отцы и дети 2»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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