Дочь Деми Мур опозорила великих родителей: фанаты обомлели от увиденного

Скаут, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, часто предстает перед публикой в провокационных нарядах. На днях дочь именитых актеров поделилась фотографией, которая ошарашила не только подписчиков, но и ее друзей.

31-летняя Скаут облачилась в странный наряд из несочетаемых цветов. На голове у звездной наследницы красовалась несуразная оранжевая шапочка. На тело Скаут надела майку горчичного цвета и розовую юбку. Дополнили этот чудаковатый образ кеды с расцветкой под зебру. На руках Уиллис держала маленького щенка, что добавило картине еще больше абсурдности.

Пользователи Сети не оценили экстравагантный наряд Скаут. Вот какие комментарии они оставили: «Позорит великих родителей», «Я бы в жизни так не вырядилась», «Слишком вызывающий образ».

Уиллис не в первый раз шокирует общественность неумеренным эпатажем. Как-то Скаут вышла на прогулку в корсете и прозрачных кружевных брюках, под которыми виднелись стринги. Поклонники назвали образ вульгарным и пошлым.