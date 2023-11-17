Дочь цыганского барона и известная певица: Лорак скрывала правду еще об одной наследнице

Уже много лет личная жизнь Ани Лорак находится в центре внимания общественности. Романы и браки красотки обсуждает вся страна. Официально у певицы всего один ребенок — дочь София, рожденная в 2011 году в браке с турком Муратом Налчаджиоглу. Оказалось, у артистки есть еще одна наследница.

В 1997 году Лорак стала крестной мамой для малышки Алены, а крестным отцом девочки выбрали Виктора Павлика. Известно, что ребенок родился в семье цыганского барона Саши Чукаленко. Мало кто знал, что в будущем крестницу звезды ждет такое большое будущее.

Алена повзрослела и превратилась в прекрасную девушку. В прошлом году барышня прославилась в украинской передаче «Голос страны». Чукаленко произвела на публику неизгладимое впечатление, поэтому к ней повернулись все члены жюри. Ани Лорак может гордиться своей девочкой.