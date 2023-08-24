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Дочь Боярского считают бездарностью: правда не понравится ее семье

24 августа 2023 15:30
Дочь Боярского считают бездарностью: правда не понравится ее семье

Талант актрисы подвергли сомнению.

Михаил Боярский не раз заявлял, что никогда не ожидал от дочери больших свершений: он был убежден, что из нее ничего не получится. Даже школьным оценкам он не придавал значения.

«Лишь бы моя дочка была весела и здорова», — говорил артист.

После таких слов в Сети разгорелось обсуждение актерских способностей Елизаветы.

Скандально известный блогер Лена Миро заявила, что Боярская вообще не умеет играть. Единственное, что получается у девушки, — это красиво стоять, но и то лишь после нескольких пластических операций. По ее мнению, Михаилу Сергеевичу следовало поверить своим ощущениям и отправить дочку учиться на какую-то полезную профессию, например, на бухгалтера.

С мнением Миро согласились многие подписчики. Пользователи Сети считают, что Елизавета Боярская выглядит одинаково во всех фильмах. Ей даются роли аристократок, но простую девушку изобразить артистка уже не способна.

Фото: legion-media.ru
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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